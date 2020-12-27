Пекин, , 15:44 — REGNUM Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расторг контракт со своим американским защитником Сэмом Лофквистом. Об этом 27 декабря сообщается на официальном сайте КХЛ.

Уточняется, что команда из Пекина расторгла контракт с 30-летним хоккеистом. При этом ранее стало известно, что игрок получил тяжелую травму и в нынешнем сезоне уже не смог бы выходить на лед.

Отметим, в нынешнем сезоне Сэм Лофквист сыграл в составе «Куньлуня» в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ и смог набрать в них 11 (2 шайбы +9 результативных передач) очков при 19 минутах штрафа.