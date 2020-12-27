Лондон, , 15:00 — REGNUM Летом следующего года форвард лондонского футбольного клуба «Арсенал» Фоларин Балогун сможет покинуть свою команду в статусе свободного агента. Об этом 27 декабря сообщает The Athletic.

Уточняется, что с 1 января 2021 года 19-летнему футболисту разрешили проводить переговоры с другими командами.

При этом указывается, что игроком интересуется клуб «Ливерпуль», однако сам нападающий хотел бы попасть в чемпионат Германии. В то же время, главный тренер лондонской команды Микель Артета хотел бы, чтобы игрок остался в клубе.

Отметим, Фоларин Балогун является воспитанником «Арсенала» и в текущем годы принял участие в четырех матчах, отметившись в них двумя забитыми голами.