Парма, Италия, , 14:15 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Парма» из Кот-д'Ивуар Жервиньо попал в сферу интересов миланской команды «Интер». Об этом 27 декабря сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован главный наставник миланской команды Антонио Конте, который хотел приобрести игрока ещё летом нынешнего года.

Отметим, в нынешнем сезоне Жервиньо сыграл в составе «Милана» в 12 матчах и отметился в них четырьмя забитыми мячами.