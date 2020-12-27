Мадрид, , 14:17 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» может приобрести нападающего команды из Порту-Алегри (Бразилия) «Гремио» Пепе. Об этом 27 декабря сообщил журналист Андре Эрнан на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, руководство мадридской команды готово заплатить бразильскому клубу за трансфер 23-летнего футболиста €20 млн.

При этом ранее агент игрока — Адриано Спадото — сообщил, что интерес к игроку также проявляет санкт-петербургская команда «Зенит». Кроме того, форвардом интересуются такие команды, как «Севилья» и «Порту».

Отметим, в нынешнем сезоне Пепе сыграл за «Гремио» в 21 мачте и отметился в них восемью голами и четырьмя результативными передачами.