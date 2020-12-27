Минск, , 12:51 — REGNUM Канадский защитник минского хоккейного клуба «Динамо» Райан Мёрфи получил вызов от команды североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и отбыл в США, где скоро начнется новый сезон НХЛ. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба минской команды.

При этом во время межсезонья подписал контракт в АХЛ с фарм-клубом «Вегас Голден Найтс», согласно которому у клуба НХЛ есть право отзыва 27-летнего игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Райан Мёрфи сыграл за минское «Динамо» в 12 матчах и набрал в них 8 (2 шайбы + 6 результативных передач) очков.