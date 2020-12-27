Марсель, Франция, , 12:30 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» намерен продлить соглашение со своим полузащитником Морганом Сансоном. Об этом 27 декабря сообщает Le 10 Sport.

В то же время, по информации источника, сам 26-летний футболист не спешит с возможностью продления контракта со своей нынешней командой, так как намерен узнать все предложения.

При этом к игроку проявляет интерес ряд клубов английской Премьер-лиги — лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм», а также «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл».

Отметим, в нынешнем сезоне Морган Сансон сыграл в составе «Марселя» в десяти матчах и отметился в них двумя забитыми мячами.