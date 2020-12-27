Мехико, , 11:46 — REGNUM Мексиканский боксёр Сауль Альварес, который является чемпионом мира в суперсреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), проведет свой следующий поединок с турецким спортсменом Авни Йылдырымом. Об этом 27 декабря сообщил менеджер мексиканца Эдди Рейносо.

«Йылдырым станет следующим соперником Канело из-за статуса обязательного претендента по линии WBC. Авни — очень хороший боец и готов драться с лучшими. Если Йылдырым может это сделать, мы тоже готовы. Почему бы и нет?» — приводит его слова Boxingscene.

Также отмечается, что данный бой будет проведен 27 февраля 2021 года,

Отметим, в настоящее время в активе 30-летнего Сауля Альвареса, являющегося чемпионом мира по версии WВС и WBA, 54 победы (36— нокаутом), одно поражение и две ничьи. У 29-летнего Авни Йылдырыма 21 победа (12 — нокаутом) и два поражения.