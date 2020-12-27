Барселона, Испания, , 11:45 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо может во время зимнего трансферного окна покинуть свою команду. Об этом 27 декабря сообщает издание El Confidencial.

По информации источника, в настоящее время временный президент каталонского клуба Карлес Тускетс начал искать для 28-летнего футболиста новую команду. При этом в минувшем сезоне игрок выступал в составе мюнхенской «Баварии» на правах аренды.

Отметим, в нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо сыграл в составе «Барселоны» в 11 матчах и отметился в них двумя забитыми голами.