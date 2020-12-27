Барселона, Испания, , 11:12 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба Барселона Лионель Месси признался, что иногда он устает от своей популярности. Его слова на эту тему 27 декабря приводит газета Marca.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как отметил 33-летний футболист, ему хотелось бы, чтобы иногда его не узнавали, особенно когда он проводит время с семьей и детьми.

«Мне повезло испытать все то, через что я прошел. Но бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным», — сказал игрок.

Также он добавил, что хотел бы получать удовольствие от похода на рынок, в кино или ресторан и особенно, когда он проводит время с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике и главный наставник футбольного клуба «Ливерпуль» Хосеп Гвардиола, которые ранее возглавляли каталонскую команду, являются лучшим специалистами, под руководством которых он работал.