Вулвергемптон, Великобритания, , 11:01 — REGNUM Сербский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Йович может перейти в английский футбольный чемпионат. Об этом 27 декабря сообщает Daily Express.

Лука Йович (сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro)

По информации источника, 23-летним игроком интересуется команда «Вулверхэмптон», которая хочет с его помощью заменить своего мексиканского форварда Рауля Хименеса, ранее получившего перелом черепа.

Кроме того, в качестве варианта замены Хименеса в английской команде рассматривают бельгийского нападающего клуба «Ливерпуль» Дивока Ориги.

Отметим, в нынешнем сезоне Лука Йович сыграл в составе «Реала» в четырех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.