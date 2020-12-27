Милан, Италия, , 11:11 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» в предстоящее зимнее трансферное окно намерен расстаться с двумя своими игроками обороны. Об этом 27 декабря сообщает Milan News.

Уточняется, что 24-летний бразильский защитник «Милана» Лео Дуарте, который не входит в основной состав команды, будет отдан в аренду.

Также клуб собирается расстаться со своим 30-летним аргентинским защитником Матео Мусаккио, который не входит в планы главного наставника «Милана» Стефано Пиоли.

Отметим, в текущем сезоне Лео Дуарте принял участие в трех матчах в составе «Милана» и не отметился в них никакими результативными действиями. В свою очередь Матео Мусаккио летом перенес операцию на лодыжке и еще ни разу не выходил на игровое поле.