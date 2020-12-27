Париж, , 10:48 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не будет обменян в миланскую команду «Интер». Об этом 27 декабря сообщает Le Parisien.

Уточняется, что миланский клуб хотел заполучить в свой состав 26-летнего футболиста и предлагал обменять на Паредеса своего полузащитника из Дании Кристиана Эриксена.

При этом отмечается, что не отпускать аргентинца из команды попросил будущий главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, после чего руководство команды отказалось от такой сделки.

Отметим, Леандро Паредес перешел в «ПСЖ» из санкт-петербургского «Зенита» в 2019 году. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.