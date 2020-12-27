Мадрид, , 10:25 — REGNUM Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич продлит соглашение со своей командой. Об этом 27 декабря сообщает газета Marca.

Лука Модрич Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что новое соглашение между руководством «реала» и 35-летним футболистом будет рассчитано на один год — до лета 2022 года. При этом действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года

Отметим, Лука Модрич пришел в «Реал» из лондонской команды «Тоттенхэм» в 2012 году. В составе команды четырежды стал победителем Лиги чемпионов, два раза — чемпионом Испании, три раза обладателем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка Испании.