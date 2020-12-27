Барселона, Испания, , 10:03 — REGNUM Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике и главный наставник футбольного клуба «Ливерпуль» Хосеп Гвардиола, которые ранее возглавляли команду «Барселона», являются лучшим специалистами, под руководством которых работал аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси. Об этом игрок заявил 27 декабря, его слова приводит испанская газета Marca.

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По словам 33-летнего игрока, в Гвардиоле есть что-то такое, что заставляет игрока видеть вещи глазами специалиста и он точно может сказать, каким образом нужно для победы атаковать.

«Мне повезло, что у меня было много времени с Гвардиолой и Луисом Энрике, двумя лучшими тренерами. Благодаря им я сильно вырос в футболе и приобрел тактическую мудрость, которую они мне передали», — добавил футболист.

Отметим, Хосеп Гвардиола был на посту главного тренера «Барселоны» в период с 2008 по 2012 год, за это время клуб под его руководством три раза становился чемпионом Испании и дважды обладателем титула победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Также специалист трижды приводил каталонскую команду к победе в Кубке и Суперкубке Испании.

В свою очередь Луис Энрике был главным наставником «Барселоны» с 2014 по 2017 год, при нем команда два раза выигрывала чемпионат Испании и кубок Испании, а также один раз стала обладателем Суперкубка УЕФА.