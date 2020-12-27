Эдмонтон, Канада, , 08:59 — REGNUM Сборная Канады нанесла поражение с сокрушительным, разгромным счетом команде Германии в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который проходит в Эдмонтоне (Канада). Об этом 27 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гол! Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дежкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу канадцев со счетом 16:2.

В составе победителей шайбы забросили Кейден Гуле (2-я минута), оформившие в матче дубль Доусон Мерсер (8-я, 23-я), Филип Томасино (15-я-я, 34), Пейтон Кребс (20-я, 40-я) и Алекс Ньюхук (27-я, 31-я), и также Райан Сузуки (26-я), оформивший в матче хет-трик Дилан Козенс (39-я, 41-я и 45-я), Джейкоб Пеллетье (46-я), Томас Харли (47-я) и Коннор Макмикель (49-я).

В составе сборной Германии шайбами отличились Джон Петерка (14-я) и Флориан Элиаш (60-я).

При этом в заявку немецкой сборной на матч были включены только 14 игроков, ещё девять игроков находятся на карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

Отметим, в следующем матче канадская сборная 28 декабря сыграет с командой Словакии, а сборная Германии также сыграет со словаками 29 декабря.