Москва, , 15:52 — REGNUM Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев выступят в составе сборной России на командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом 26 декабря сообщил журналист радиостанции Metro Дэнни Миче на своей странице в соцсети Twitter.

При этом турнир ATP Cup состоится в Мельбурне с 1 по 5 февраля 2021 года, в нем будут принимать участие 12 команд.

Помимо российской сборной на нем выступят команды Сербии, Испании, Австрии, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии.

Отметим, Даниил Медведев является четвертой ракеткой мира и обладателем девяти титулов АТР. Андрей Рублев занимает девятую строчку рейтинга АТР и имеет семь титулов ассоциации.