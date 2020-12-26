Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл команду «Астана» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Велотрек Сарыарка» в Нур-Султане и закончилась победой гостей со счетом 70:77.

Наиболее результативным игроком встречи стал американский форвард «Зенита» Уильям Томас, который оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 12 подборами.

У «Астаны» самым результативным стал латвийский центровой Мартиньш Мейерс, сумевший набрать за игру 17 очков.

Отметим, это восьмая победа «Зенита» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, клуб является лидером турнирной таблицы. Для «Астаны» это седьмое поражение, команда занимает десятую строчку.