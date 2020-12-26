Ньон, Швейцария, , 15:28 — REGNUM Обновленную версию рейтинга турнира Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за всю его историю обнародовал УЕФА. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба союза.

Среди российских команд в нем сохранил лидирующие позиции московский футбольный клуб «Спартак», который находится на 34-м месте. Команда 20 раз принимала участие в турнире и провела в сумме 122 матча на разных этапах ЛЧ. При этом 40 раз она выиграла, 51 раз проиграла и 31 раз сыграла вничью.

Также среди клубов из России в рейтинге присутствуют московские команды ЦСКА (45-я место) и «Локомотив» (91-е), а также санкт петербургский клуб «Зенит» (58-е).

При этом лидером рейтинга является мадридская команда «Реал», которая 13 раз становилась победителем ЛЧ. Второе место у мюнхенской «Баварии», третье — у команды «Барселона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что форвард сборной Бельгии и миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году.