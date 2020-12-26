Чайковский, Пермский край, , 15:24 — REGNUM Биатлонистка Тамара Воронина, которая выступает за Свердловскую область, стала победительнице в спринте на этапе Кубка России, который проходит в Чайковском. Об этом 26 декабря сообщает «Матч ТВ».

Победное время прохождения Ворониной дистанции в 7,5 км составило 21 минуту 56,9 секунды без единого промаха.

Второй в спринте стала Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край, которая отстала от лидера на +9,1 и также ни разу не промахнулась. Третьей к финишу пришла Елизавета Каплина, выступающая за ХМАО-Югру, отставание которой от победительницы составило +22,5 при двух промахах.

Напомним, этап Кубка России в Чайковском также является отбором на этапы Кубка мира, которые пройдут в Оберхофе в январе 2021 года.