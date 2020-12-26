Турин, Италия, , 15:23 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» интересуется нападающим команды «Сан-Паулу» Бренером Соуза да Силва. Об этом 26 декабря сообщает Calciomercato.

Уточняется, что 20-летний находится в шорт-листе команды из Турина, являющейся действующим чемпионом Италии по футболу.

При этом действующий контракт игрока с «Сан-Паулу» рассчитан до лета 2022 года, а его примерная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €1,3 млн.

Отметим, в текущем сезоне Бренер Соуза да Силва сыграл 20 матчей в составе «Сан-Паулу» и отметился в них девятью голами, а также тремя результативными передачами.