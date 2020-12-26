Ньон, Швейцария, , 14:09 — REGNUM Форвард сборной Бельгии и миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году. Об этом 26 декабря сообщает информирует официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что 27-летний футболист забил мячи на турнирах УЕФА в текущем году 16 голов. При этом уточняется, что игрок отличился голами о всех шести матчах плей-офф прошлой Лиги Европы, включая финальную игру с командой «Севилья».

Также осенью нынешнего года он оформил дубли в обоих матчах с командой «Боруссия» из Менхенгладбаха, а также забил пять мячей в составе сборной Бельгии.

Вторым в списке лучших бомбардиров на турнирах УЕФА стал норвежский нападающий дортмундской команды «Боруссия» Эрлинг Холанд, третьим — нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа.