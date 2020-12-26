Париж, , 13:46 — REGNUM Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который является главным кандидатом на должность главного тренера футбольного клуба «Пари Сенжермен», собирается во время зимнего трансферного окна заполучить в парижскую команду хавбека лондонского «Тоттенхэма» Дели Алли. Об этом 26 декабря сообщает The Sun.

Отмечается, что аргентинец является главным претендентом на должность главного наставника «ПСЖ» в случае, если с данного поста будет уволен немецкий специалист Томас Тухель.

Также указывается, что в этом случае 24-летний футболист может продолжить свою игровую карьеру в «ПСЖ», так как при новом тренере «Тоттенхэма» Жозе Моуринью у него недостаточно игрового времени и потому лондонский клуб готов отпустить игрока.

При этом ранее Почеттино работал с полузащитником в бытность нахождения на посту главного тренера «Тоттенхэма».

Напомним, в нынешнем сезоне Дели Алли принял участие только в четырёх матчах своей команды. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.