Канберра, , 13:45 — REGNUM Теннисистка из Бельгии Ким Клийстерс не будет принимать участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом 26 декабря сообщает инсайдер Парса Немати на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, 37-летняя бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах отказалась от wild-card для участия в турнире и ее место займет представительница Австралии Вера Родионова.

Напомним, Открытый чемпионате Австралии, являющийся одним из четырёх турниров Большого шлема, состоится с 8 по 21 января 2021 года.