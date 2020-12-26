Манчестер, Великобритания, , 13:45 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется возможностью приобретения нападающего ливерпульской команды «Эвертон» Доминика Калверта-Льюина. Об этом 26 декабря сообщает The Sun.

Уточняется, что руководство «МЮ» рассматривает 23-летнего футболиста как вариант в случае если норвежский нападающий дортмундской команды «Боруссия» Эрлинг Холанд откажет манчестерскому клубу.

При этом отмечается, что переход Калверта-Льюина в состав «МЮ» является проблематичным из-за его агента — Мино Райолы.

Отметим, в нынешнем сезоне Доминик Калверт-Льюин сыграл в составе «Эвертона» в 14 матчах и отметился в них 10 голами.