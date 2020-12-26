Париж, , 12:58 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не намерен уходить из команды во время зимнего трансферного окна. Об этом 26 декабря сообщает TyC Sports.

Также уточняется, что 27-летний футболист хотел бы поработать под руководством своего соотечественника — Маурисио Почеттино. Последний, как ожидается, в скором времени сменит на посту главного тренера «ПСЖ» немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Кроме того, указывается, что окружение игрока сообщило, что нападающий уже принял окончательное решение в данном вопросе и намерен изменить свое положение в команде.

Отметим, в нынешнем сезоне Мауро Икарди сыграл в составе «ПСЖ» в пяти матчах и отметился в них двумя голами.