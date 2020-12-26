Любляна, , 12:58 — REGNUM Бывший хавбек сборной Чехии по футболу Иржи Ярошик занял пост главного тренера клуба «Целе». Об этом 26 декабря сообщает пресс-службы словенской команды.

При этом какие-либо условия контракта 43-летнего футболиста с командой не сообщаются.

В настоящее время клуб «Целе», который в минувшем году впервые стал победителем чемпионата Словении по футболу, находится на седьмом месте турнирной таблицы.

Отметим, Иржи Ярошик во время своей игровой карьеры играл в составе московской команды ЦСКА и самарского клуба «Крылья Советов». Также он был игроком лондонского «Челси».