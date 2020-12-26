Москва, , 12:27 — REGNUM Ход матча между сборными России и США на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею, проходящем в Эдмонтоне (Канада), показал, что российской команде нельзя на данном турнире расслабляться ни на секунду. Такое мнение 26 декабря высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая — я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда», — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что российские хоккеисты держали матч два периода и вели со счетом 4:1, однако, по мнению Третьяка, в молодежном хоккее игрокам свойственно ошибаться и проявлять эмоции.

«Когда в 2011 году в Буффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забили им пять голов за один период; будем надеяться, что (Игорь) Ларионов (главный тренер сборной России — ред.) сейчас расставит все точки над «и», скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы», — добавил Третьяк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что молодежная российская сборная обыграла США на МЧМ за счет русского характера.