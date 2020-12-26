Анкара, , 11:40 — REGNUM Колумбийский форвард стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Радамель Фалькао может уйти из своей нынешней команды в будущее трансферное окно. Об этом 26 декабря сообщает Footmercato.

Уточняется, что причиной того, что 34-летний игрок покинет команду, стали трудности финансового характера, которые появились у клуба из Стамбула из-за пандемии коронавируса.

При этом отмечается, что годовая зарплата в $5 млн является серьезной нагрузкой на бюджет «Галатасарая» и также руководство клуба беспокоит большое число получаемых футболистом в последнее время травм.

Отметим, Радамель Фалькао перешел в «Галатасарай» из «Монако» осенью 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне сыграл за свой новый клуб в 16 матчах и отметился в них десятью голами.