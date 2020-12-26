Хетафе, Испания, , 10:36 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» собирается во время зимнего трансферного окна заполучить в свой состав японского хавбека мадридского «Реала» Такефусу Кубо и полузащитника «Барселоны» Карлеса Аленью. Об этом 26 декабря сообщает AS.

Уточняется, что команда из Хетафе намерена подписать соглашения об аренде указанных футболистов и что в «Барселоне» и «Реале» согласны на такую сделку.

В то же время, для того, чтобы ее завершить, руководству «Хетафе» теперь требуется согласие самих футболистов.

Отметим, в нынешнем сезоне клуб «Хетафе» набрал 17 очков после четырнадцати туров чемпионата Испании и находится на 12-м месте турнирной таблицы Примеры.