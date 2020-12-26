Лос-Анджелес, США, , 10:23 — REGNUM Немецкий защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шредер не стал продлевать соглашение со своей командой. Об этом 26 декабря сообщает журналист Эдриан Войнаровски на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, руководство «Лейкерс» предлагало 27-летнему игроку контракт сроком на два года и общую сумму $33,4 млн, однако баскетболиста данное предложение не устроило.

Также указывается, переговоры будут снова начаты сторонами в феврале 2021 года, при этом с 16 января защитник получит право продления контракта на срок в четыре года на общую сумму $83 млн.

Отметим, Деннис Шредер перешел в «Лейкерс» в ноябре текущего года из команды «Оклахома Сити Тандер».