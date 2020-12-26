Денвер, США, , 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась победой гостей со счетом 108:121.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич, который остановился в шаге от трипл-дабла с 24 очками, десятью результативными передачами и девятью подборами. Ещё 23 очка принес «Денверу» разыгрывающий Джамал Маррей.

У «Клипперс» самым результативным оказался лёгкий форвард Пол Джордж, набравший за игру 23 ока. Ещё 21 очко записал на свой счёт другой лёгкий форвард гостей — Кавай Леонард.

Отметим, эта победа стала второй подряд для «Клипперс» в первых двух матчах нового регулярного сезона НБА. Для «Денвера» это второе подряд поражение.