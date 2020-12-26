Монако, , 10:00 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» намерен во время зимнего трансферного окна продать четырех своих игроков. Об этом 26 декабря сообщает Foot Mercato.

Уточняется, что во время будущего трансферного окна команда собирается расстаться с сербским защитником Страхиней Павловичем, французским полузащитником Самуэлом Грандсиром, марокканским хавбеком Юссефом Аит-Беннасером и нигерийским нападающим Генри Оньекуру.

Отметим, в нынешнем сезоне «Монако» после семнадцати туров занимает шестое место турнирной таблицы французской Лиги 1, имея в активе 27 очков.