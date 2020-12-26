Лос-Анджелес, США, , 09:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 138:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Энтони Дэвис, в активе которого 28 очков, набранных зав матч. Ещё по 22 очка принесли «Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс и центровой Монтрезл Харрелл.

У «Маверикс» наиболее результативным оказался словенский разыгрывающий Лука Дончич, набравший во встрече 27 очков.

Отметим, это первая победа «Лейкерс» в первых двух матчах нового регулярного сезона НБА и второе подряд поражение «Далласа».