Бруклин, США, , 09:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» уверенно победил команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу гостей со счетом 95:123.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший за встречу 37 очков. Ещё 29 очков принес «Бруклину» его коллега по клубу — форвард Кевин Дюрант.

В составе «Бостона» самым результативным стал форвард Джейлен Браун, который набрал за игру 27 очков. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум смог набрать за встречу 20 очков.

Отметим, это вторая победа «Бруклина» в первых двух стартовых матчах нового регулярного сезона НБА и первое поражение для «Бостона».