Милуоки, США, , 09:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась крайне убедительной победой хозяев со счетом 138:99.

В составе победителей наиболее результативным оказался лёгкий форвард Крис Миддлтон, который набрал за встречу 31 очко. Его коллега по клубу — греческий форвард Яннис Адетокунбо — оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 13 подборами.

У «Голден Стэйт» самым результативным стал разыгрывающий Стефен Карри, набравший за игру 19 очков.

Отметим, это первая победа «Милуоки» в первых двух стартовых матчах нового регулярного сезона НБА и второй подряд поражения для «Голден Стэйт».