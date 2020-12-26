Барселона, Испания, , 08:49 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» является главным претендентом в борьбе за нидерландского форварда команды «Лион» Мемфиса Депая. Об этом 26 декабря сообщает Barcauniversal.

Уточняется, что также возможностью купить 26-летнего футболиста интересуется команда «Пари Сен-Жермен» и туринский клуб «Ювентус».

В то же время, по данным СМИ, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хотел бы видеть среди своих подопечных нападающего, с которым он ранее работал в сборной Нидерландов. При этом сам игрок ранее давал понять, что он также заинтересован в переходе в каталонскую команду.

Отметим, в нынешнем сезоне Мемфис Депай сыграл в составе «Лиона» в 17 матчах и отметился в них восемью голами и четырьмя результативными передачами.