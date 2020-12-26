Эдмонтон, Канада, , 08:20 — REGNUM Российская команда забрала победу у американской сборной со счётом 5:3 на матче в рамках Молодежного чемпионата мира (МЧМ-2021) по хоккею, который проходит в эти дни в канадском Эдмонтоне. Об этом 26 декабря сообщает издание «Чемпионат».

Счёт в матче открыл нападающий российской команды Василий Пономарёв. Он получил шайбу от Артемия Князева и подправил её в ворота американцев. Затем команда США сравняла счёт, но во втором периоде получили в свои ворота ещё три шайбы.

В составе сборной России отличились Василий Пономарев (9-я, 32-я минуты), Захар Бардаков (24), Илья Сафонов (33) и Егор Чинахов (60).

Американцы 26 декабря сыграют с командой Австрии, а команде России 27 декабря предстоит встретиться со сборной Чехии.

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