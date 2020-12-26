Оттава, , 08:49 — REGNUM Молодежная сборная Словакии переиграла сборную Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира (МЧМ), который проходит Эдмонтоне (Канада). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась победой словацкой команды с минимальным счетом 1:0.

Автором единственной в матче шайбы стал форвард словаков Роман Файт, который отличился на 55-й минуте встречи.

Отметим, в следующем матче на МЧМ сборная Словакии 28 декабря встретится с командой Канады. Сборная Швейцарии 27 декабря проведет матч с Финляндией.