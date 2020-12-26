Москва, , 01:05 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored составил символическую сборную Российской Премьер-лиги текущего сезона по итогу 19-ти туров. В сборную вошли два футболиста ЦСКА, «Зенита», «Краснодара» и «Спартака», а также по одному игроку «Локомотива», «Рубина» и «Ростова».

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Матвей Сафонов (7.0), Марио Фернандес (7.1), Максим Осипенко (7.2), Мурило Серкейра (7.1), Дуглас Сантос (7.5), Роман Зобнин (7.3), Никола Влашич (7.7), Оливер Абильдгор (7.5), Реми Кабелла (7.5), Артем Дзюба (7.4), Джордан Ларссон (7.3).