Мадрид, , 00:10 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Милана» Саму Кастильехо заявил, что хотел бы вернуться в Испанию, сообщает испанская газета Mundo Deportivo. На данный момент

Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро. Контракт игрока с «россонери» действителен до середины 2023-го года.

Летом 2018-го года Кастильехо перешел из «Вильярреала» в «Милан» за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец принял участие в 19-ти матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.