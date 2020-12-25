Мадрид, , 23:47 — REGNUM Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал игру Луиса Суареса и вклад уругвайца в успехи команды в текущем сезоне.

«Все знают, каким великим игроком является Суарес. Это один из величайших бомбардиров в истории футбола.

Его переход добавил команде огромный опыт. Суарес — пример для многих молодых игроков, находящихся в нашей команде. Он дал нам огромный скачок в качестве», — приводит слова Сересо портал AS.

В текущем сезоне Луис Суарес набрал 8 (7+1) очков в 10 матчах чемпионата Испании.