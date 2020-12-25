Лондон, , 23:36 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм», согласно информации портала Daily Mail, заинтересован в услугах австрийского полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо видит в Забитцере в качестве усиления средней линии, игрок станет одной из главных трансферных целей «Тоттменхэма» в январе. Ожидается, что сделка может обойтись лондонцам в 45 миллионов долларов.

В текущем сезоне австриец набрал 6 (3+3) очков в 16 матчах. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 31,5 миллиона фунтов.