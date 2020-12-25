Манчестер, Великобритания, , 23:14 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий команды Антони Марсьяль улучшил свою показатели в последних матчах.

«Марсьяль в последнее время многое дал команде, отдавая голевые передачи, забивая голы. Он набирает форму, думаю, в матче с «Лидсом» он это показал. Его статистика в той игре, цифры пробега становятся его новой нормой. Это то, что я хочу видеть.

Возможно, он был менее уверенным в себе после удаления в матче с «Тоттенхэмом». Но сейчас Антони становится все лучше и лучше», — приводит слова норвежского специалиста портал L'Equipe.

В текущем сезоне АПЛ на счету Марсьяля 4 (1+3) очка в 9 матчах.