Вильярреаль, Испания, , 18:12 — REGNUM «Вильярреал» рассматривает 32-летнего французского опорного полузащитника Этьена Капу в качестве усиления, сообщает Mundo Deportivo. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне сыграл в 30-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Летом 2015-го года француз перешел в «Уотфорд» из лондонского «Тоттенхэма» за 8,9 миллиона евро. Текущее соглашение Капу с «шершнями» рассчитано до конца сезона 2021/22.