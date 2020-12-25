Москва, , 16:29 — REGNUM Арбитр Никита Данченков заявил, что расстроен приговором экс-футболисту сборной России Роману Широкову. Об этом 25 декабря сообщает «Чемпионат».

"Для них итог очень хороший, для нас — не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать», — сказал Данченков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Широков приговорён к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тыс. рублей за избиение Данченкова во время любительского футбольного матча.

Адвокат Широкова заявил, что считает приговор успехом и не будет его обжаловать.

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