Москва, , 16:04 — REGNUM Защита экс-футболиста сборной России Романа Широкова считает его приговор успехом и не будет его обжаловать. Об этом 25 декабря заявил адвокат Широкова Вадим Лялин.

«Мы считаем, что мы порвали команду Добровинского по всем позициям. 100 часов обязательных работ и 100 тыс. рублей по гражданскому иску они будут по-честному получать максимально долго», — цитирует Лялина ТАСС.

При этом адвокат Александр Островский, который совместно с Александром Добровинским представлял интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, заявил, что считает приговор слишком мягким и будет его обжаловать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Широков приговорён к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тыс. рублей за то, что избил Данченкова во время любительского футбольного матча.

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