Манчестер, Великобритания, , 15:53 — REGNUM Футболисты «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и Кайл Уокер заразились коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что Жезус и Уокер прошли тестирование на коронавирус, которое показало наличие у них инфекции.

Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией в сентябре переболели игроки «Манчестер Сити» Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Эмерик Лапорт.