Москва, , 15:20 — REGNUM Московское «Торпедо» расторгло контракт с защитником Сергеем Шустиковым. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Шустиков выступал за «Торпедо» с июля 2015 года. В сезоне 2018/19 он стал победителем первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Центр». В текущем сезоне он сыграл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Добавим, что 31-летний футболист является представителем футбольной династии Шустиковых. Его дед Виктор Шустиков и отец Сергей Шустиков играли в «Торпедо» и являлись капитанами команды.