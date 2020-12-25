Москва, , 15:11 — REGNUM Бывший футболист сборной России Роман Широков приговорён к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тыс. рублей. Такое решение 25 декабря вынес суд.

При этом Широков сохранил своё звание мастера спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор запросил для Широкова 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.

Напомним, 10 августа Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд из-за того, что тот показал ему красную карточку.

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