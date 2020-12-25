Челябинск, , 14:36 — REGNUM Первое место на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду заняли Александра Степанова и Иван Букин. Турнир проходит в Челябинске.

Степанова и Букин получили 132,88 балла за произвольный танец. Общая сумма двух выступлений составила 220,16 балла — ранее они получили 87,28 балла за ритм-танец.

Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, результат котрых составил 210,94 балла (84,02 + 126,92). Замкнули тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин с результатом балла 196,97 (80,19 + 116,78).

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